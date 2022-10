Oscar Isaac torna sul film di Metal Gear Solid, ma spaventa i fan: 'Speriamo di farcela'

Nel corso di una recente intervista promozionale per la pubblicazione del suo primo fumetto Head Wounds Sparrow, la star di Moon Knight Oscar Isaac è tornata a parlare di Metal Gear Solid, attesissimo adattamento cinematografico della famosa saga di videogame creata da Hideo Kojima.

Parlando con ComicBook, l'attore - che già aveva parlato di Metal Gear Solid qualche mese fa - non ha saputo offrire aggiornamenti significativi sul progetto, limitandosi a ribadire il suo amore per il videogame originale: la cosa chiaramente ha spaventato i fan, che non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. "Vogliamo che accada", ha detto Isaac. "Siate eccitati al riguardo. Qual è la sceneggiatura? Qual è la storia? Qual è la soluzione? Spero che si realizzi, perché c'è così tanto potenziale in questo progetto. Del resto è un gioco incredibile. È il mio preferito".

Gli adattamenti live action dei videogiochi stanno vivendo un periodo piuttosto florido a Hollywood, con il grandissimo successo dei due capitoli della saga di Sonic the Hedgehog, quello di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg e soprattutto l'imminente e attesissimo adattamento televisivo di The Last of Us realizzato da HBO, il film di Ghost of Tsushima e le serie tv di Horizon, Assassin's Creed e God of War.

Il film di Metal Gear Solid da anni in sviluppo è stato affidato a Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, con Oscar Isaac che dovrebbe interpretare il ruolo di Solid Snake: gli aggiornamenti sul progetto sono stati pochissimi nel corso del tempo, ma rimanete sintonizzati per tutte le novità.