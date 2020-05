Oscar Isaac è Spider-Man 2099 nella spettacolare fan-art di Un Nuovo Universo

L'artista Apexform ha realizzato una spettacolare fan-art che immagina Oscar Isaac nei panni di Spider-Man 2099, celebre personaggio Marvel apparso nella scena post-credit del film premio Oscar Un Nuovo Universo.

Nel film d'animazione della Sony il supereroe è doppiato (nella versione originale) proprio da Isaac, che Apexform ha voluto immaginare in una versione live-action del film: che ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Come suggerisce il nome, Spider-Man 2099 è una versione futura del personaggio che tutto il mondo conosce: dietro la maschera, in questo caso, si nasconde Miguel O'Hara, un genetista che riceve i suoi poteri durante un incidente che provoca l'alterazione del suo DNA, dandogli poteri simili a quelli di Spider-Man. Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione completa nel fumetto Spider-Man 2099 n.1, uscito nel 1992.

L'universo Marvel 2099 presenta non solo la storia futura di Spider-Man, ma anche quelle di altri personaggi come Hulk, Doom, Punisher, Ghost Rider e tanti ancora. Spider-Man 2099 è apparso in altre forme di media, tra cui programmi TV e videogiochi, e dopo il cameo alla fine di Spider-Man: Into the Spider-Verse è molto probabile che lo rivedremo nel sequel, previsto per il 2022: nella sequenza, infatti, il pubblico viene a sapere che Miguel O'Hara possiede un orologio che gli consente di spostarsi in tutta sicurezza tra le varie dimensioni, il che sicuramente si rivelerà molto utile per la nuova avventura.

