Oscar Isaac avrebbe rivelato a qualcuno il finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Continuano gli imprevisti per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che sembra stia facendo un'enorme fatica a mantenere il segreto sul finale della trilogia sequel: dopo il caso del copione dimenticato da John Boyega, adesso anche Oscar Isaac confessa di aver rivelato l'epilogo della saga ad un membro della sua famiglia.

L'interprete di Poe Dameron confessa pubblicamente lo spoiler durante un'intervista promozionale dell'Episopdio IX e proprio accanto al cast principale e a J.J. Abrams, eppure Daisy Ridley, John Boeyga e il regista non sembrano essere sorpresi della notizia.



L'attore continua: "Sono cresciuto in una famiglia che follemente innamorata di Star Wars e non ho potuto fare a meno di raccontare cosa sarebbe successo. È stato magnifico sentire il commento 'è fantastico, il finale chiude perfettamente il cerchio"



Se su Reddit molti utenti commentano che Isaac sta semplicemente sponsorizzando il film, ed è quindi ovvio che il finale sia spettacolare, altri iniziano ad ideare i più fantasiosi dei colpi di scena, come la reunion di tutti i fantasmi dei maestri Jedi.



Forse troveremo una risposta su chi siano i genitori di Rey, un punto di domanda quasi ossessivo secondo Daisy Ridley, o forse dovremo accontentarci di un "finale soddisfacente" per l'allieva Jedi, ma quel che è certo è che non assisteremo alla redenzione di Kylo Ren.



Se foste stati uno dei membri della famiglia Isaac avreste voluto scoprire il finale in anticipo? Come pensate terminerà la saga?