Oscar Isaac risponde al fandom tossico di Star Wars

Nel corso di una recente intervista, la star Oscar Isaac ha offerto la sua risposta al fandom tossico di Star Wars, in particolare a coloro che hanno insultato i membri della produzione di Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi.

Subito dopo l'uscita del film, infatti, lo sceneggiatore e il regista Rian Johnson, insieme alla protagonista Kelly Marie Tran, sono stati presi di mira da una frangia estremista di fan della serie, arrabbiati per la direzione intrapresa dalla saga.

Il film è stato forse il più controverso dell'intero franchise, e ha scatenato un dibattito senza precedenti all'interno del fandom: alcuni lo considerano il film più ambizioso e artisticamente impressionante della saga, mentre altri hanno avuto seri problemi con alcuni punti della trama e soprattutto col trattamento riservato ad alcuni personaggi; altri ancora, invece, nei mesi successivi al rilascio del film non hanno fatto altro che insultare e addirittura minacciare di morte il regista.

Oscar Isaac (che interpreta il pilota della Resistenza Poe Dameron) ha offerto i suoi pensieri al riguardo nel corso di una recente intervista.

"Quello che penso sia davvero speciale riguardo l'intera faccenda - in particolare per le persone che non erano d'accordo sul dove sia andata a parare la storia - è che spesso è una grande fonte d'ispirazione fare le cose a modo tuo. Ovviamente, creare il tuo film di Guerre Stellari è una sfida difficile, ma almeno potrai fare quello che vuoi vedere accadere nei film. E' questo tutto ciò che voglio dire a queste persone: realizzate il vostro film di Star Wars!"

Vi ricordiamo (se ce ne fosse bisogno) che Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams arriverà nei cinema di tutto il mondo nel dicembre 2019.