Oscar Isaac, con Moon Knight sarebbero due i ruoli Marvel: ricordate il primo?

La notizia del giorno in casa Marvel è quella di Oscar Isaac in trattative per Moon Knight, nuova serie attesa su Disney+ che segnerebbe il debutto dell'attore di Star Wars nel Marvel Cinematic Universe. Non sarebbe, però, l'unico personaggio Marvel da lui interpretato, dal momento che ha già partecipato a Spider-Man: Un nuovo universo.

Nell'acclamato film d'animazione del 2018, Oscar Isaac ha per la verità un ruolo molto marginale: il suo personaggio, Miguel O'Hara, noto anche come Spider-Man 2099, appare solo nella scena post-crediti, ma con ogni probabilità avrà molto più spazio nel sequel.

O'Hara è un genetista il cui DNA viene incrociato con quello di un ragno in seguito a un incidente. Nella scena in questione, nel corso di una discussione con la sua assistente Lyla, scopre che il dispositivo per saltare tra le dimensioni è pronto. Ora, quindi, può viaggiare nel multiverso senza minacciare di distruggere il cosmo.

Spider-Man: Un nuovo universo, come sappiamo, non fa parte del MCU, ma dello Spider-Verse di Sony. Il sequel, attualmente in fase di produzione, è atteso per la fine del 2022, quando probabilmente Moon Knight sarà già uscito. Ecco quindi che Oscar Isaac, dopo aver interpretato anche Apocalypse in X-Men: Apocalypse del 2016, si ritroverebbe in due progetti Marvel contemporaneamente.