Oscar Isaac, dopo Keanu Reeves anche lui debutta nei fumetti: ecco i dettagli

Oscar Isaac sta per entrare nel mondo dei fumetti. Come annunciato durante il Comic-Con@Home, la star ha lavorato a Head Wounds: Sparrow in collaborazione con Legendary Comics. Tramite la sua compagnia di produzione, Mad Gene, e grazie a Jason Spire, il fumetto arriverà nei negozi e online all'inizio del 2021.

Head Wounds: Sparrow è scritto da Brian Buccellato, illustrato da Christian Ward, con Bob Johnson alla creazione e una storia di John Alvey.

Per accompagnare l'annuncio è stata rivelata l'anteprima di una cover del fumetto.

Robert Napton, vicepresidente senior di Legendary Comics ha parlato del progetto che coinvolge Oscar Isaac.



"Head Wounds: Sparrow è una storia eccezionalmente potente in quanto attinge dalle esperienze di vita dei creatori, così come della loro passione per il mezzo. A volte le cose si uniscono facilmente e questo è uno di quei progetti" dichiara Napton.

Il fumetto racconta la storia di Leo Guidry, individuo e poliziotto tutt'altro che buono. Quando subisce una ferita alla testa, la sua vita scivola all'interno di una guerra spirituale; in un paesaggio di angeli e diavoli, una persona completamente priva d'empatia può trovare un modo per superare le forze dell'oscurità che si sono infiltrate nel mondo reale?

Oscar Isaac ha parlato così di Bob Johnson:"Bob Johnson ha una mente e un'anima come nessun altro. La nostra amicizia e collaborazione creativa dura da quasi tre decenni. Non potrei essere più entusiasta di dare vita alla sua visione unica e singolare di Head Wounds: Sparrow con l'incredibile gruppo di artisti che abbiamo assemblato".

Oscar Isaac sarà protagonista della serie Scene da un matrimonio, al fianco di Michelle Williams. Inoltre Isaac ha chiarito che tornerà in Star Wars solo ad una condizione; l'attore interpreta nel franchise il personaggio di Poe Dameron.