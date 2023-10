Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler nel nuovo film su Dante Alighieri!

Il cinema ha sempre trovato nella letteratura uno specchio in cui riflettersi ed una costante ispirazione. Sono innumerevoli le sceneggiature basate su romanzi o raccolte poetiche ed altrettanti i biopic sugli autori che hanno scritto la storia della nostra civiltà e della nostra cultura.

Ad occhi chiusi, chiedendo ad uno straniero il nome del più famoso scrittore “italiano”, la risposta più probabilmente sarà sicuramente Dante Alighieri. Il suo pensiero e le sue opere sono talmente radicate nella nostra forma mentis da potersi considerare elementi innati del bagaglio culturale di ciascuno di noi.

Il fascino del Sommo poeta travalica i confini della penisola italiana, grazie anche e soprattutto al suo capolavoro assoluto, la Divina Commedia. È innegabile, dunque, quanto Dante attiri l’attenzione non solo in contesti letterari, ma anche cinematografici.

Dal lontano 2008 è in cantiere una pellicola basata sul romanzo di Nick Tosches In The Hand Of Dante, con protagonista Johnny Depp. Dopo travagliate vicende, il progetto sembrava essere abbandonato, ma negli ultimi giorni abbiamo interessanti novità a riguardo. Dopo il Dante di Pupi Avati, distribuito al cinema nel 2022, avremo presto modo di ammirare sul grande schermo una nuova trasposizione del poeta fiorentino.

Da qualche giorno, infatti, sono iniziate le riprese al Lido di Venezia de In The Hand Of Dante, che ben poco ha a che vedere con i piani originari del 2008. In cabina di regia ci sarà Julian Schnabel, il celebre pittore candidato agli Oscar come Miglior regista per il film Prima che sia notte (2000).

Il cast dell’opera, finora, si sta rivelando sfavillante: ad interpretare Dante ci sarà nientemeno che Oscar Isaac, l’amata star di Moon Knight e Dune. Ad accompagnare l’attore guatemalteco sono già stati annunciati altri nomi di prima categoria, ovvero Jason Momoa e Gerard Butler.

I loro ruoli sono avvolti nel mistero, così come il resto della pellicola, basata sempre sull’omonima opera di Nick Tosches. Il libro mette in scene due diverse storie, la prima ambientata nel XIV secolo riguardante un viaggio di Dante in Sicilia, la seconda nel 2001 ed incentrata sullo stesso Tosches, intento nel salvare dalle mani del mercato nero la copia originale della Divina Commedia.

Il film vede come produttori Jon Kilik, Francesco Melzi d’Eril e Olmo Schnabel, ma a sorprendere è la presenza, in qualità di produttore esecutivo, di Martin Scorsese, punto di riferimento dell’intera Hollywood.

Le premesse de In The Hand of God sono evidentemente ambiziose; è assolutamente necessario che Julian Schnabel e Oscar Isaac, che sarà anche Kurt Vonnegut in Helltown, diano prova del loro talento con una pellicola in grado di rispettare ed onorare Dante Alighieri, l'autore massimo della storia della letteratura italiana.