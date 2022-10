Oscar Isaac si è ispirato a David Lynch e a Pedro Almodóvar per la sua prima graphic novel

Oscar Isaac è pronto per debuttare nel mondo dei fumetti. Come vi avevamo già raccontato qualche tempo fa infatti, la star di Moon Knight ha sviluppato la sua prima graphic novel, intitolata "Head Wounds: Sparrow", in collaborazione con Legendary Entertainment.

L'attore, che ha lavorato all'opera insieme a John Alvey (sceneggiatore co-sceneggiatore) e Bob Johnson (creatore e co-sceneggiatore), ha raccontato a cosa si è ispirato per la creazione della graphic novel, disegnata da Christian Ward.

"Sono cresciuto amando molto i film degli anni '70, in cui l'antieroe era al centro della scena", ha spiegato Isaac durante una sessione di domande e risposte a Barnes & Noble Union Square. “'Serpico', 'Taxi Driver', 'Dog Day Afternoon' sono alcuni dei miei film preferiti. Sembra un po' più reale dover lottare per fare la cosa giusta e spesso per fare la cosa sbagliata, quindi penso che sia un'opportunità poter mostrare una gamma più ampia di umanità in certe situazioni".

Parlando dell'approccio di Ward ai disegni, Isaac ha dichiarato: "Spesso mi ricordava Pedro Almodóvar e altri registi, e pensavo, 'Cosa? Come racconta questa storia? Mi sono appassionato a lui abbastanza rapidamente", ha continuato l'attore, facendo notare quanto il design degli angeli e dei demoni di "Head Wounds" sia un richiamo ai concetti surreali di David Lynch.

Per salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni fa Oscar Isaac ha confermato che rivedremo Moon Knight in futuro.