Oscar Isaac ha girato Star Wars e Annientamento contemporaneamente

Essendo che condividevano lo stesso teatro di posa, pare chesi sia trovato nella condizione di poter girarecontemporaneamente.

A confermarlo è stato lo stesso attore nel corso di un press-junket del film di Alex Garland, sua seconda collaborazione consecutiva con il regista dopo Ex Machina. A quanto pare, i tempi strettissimi di lavorazione sul set del film di Garland, non consentivano a Isaac di cambiarsi, arrivando così a presentarsi sul set con indosso ancora gli abiti di Poe Dameron. Attore e regista hanno definito la cosa come divertente, ma anche pazzesca, visto che si è trattato di un ottimo esempio di programmazione degli impegni.

La parte più dura della vicenda è stata – sempre a detta dell’attore – il dover passare dalla psicologia del miglior pilota della Resistenza a quella completamente diversa del personaggio nella pellicola di Garland, in cui interpreta il marito della protagonista, Natalie Portman. I due, a quanto pare, hanno dovuto trovare la propria armonia direttamente sul set, senza alcun incontro preliminare.

La storia di Annientamento è basata nella sua interezza sul primo capitolo omonimo della Trilogia dell'Area X, ma sembrano esserci già degli echi del secondo libro, Autorità. In ogni caso la trama segue un gruppo di scienziate -antropologa, biologa, topografa e psicologa- venire inviate dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato noto come Area X. La loro sarà la dodicesima spedizione ad addentrarsi nell'Area X, alla ricerca di qualche indizio sulla scomparsa dei membri delle 11 spedizioni precedenti, tra i quali c'era anche il marito della Biologa (nel libro senza nome ma nel film Lena).

Annientamento vedrà un cast di prim'ordine composto anche da Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez e Tuva Novothy. L'uscita nelle sale americane del film è prevista per il prossimo 23 febbraio 2018, mentre a livello internazionale i diritti sono stati acquistati da Netflix, che rilascerà il titolo sulla piattaforma streaming 17 giorni dopo l'uscita nei cinema americani prevista per il prossimo 23 febbraio, quindi in Italia lo vedremo il 12 marzo 2018.