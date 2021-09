Oscar Isaac, il nuovo film della star debutta su Rotten Tomatoes con un clamoroso 100%

Sono giorni intensi per Oscar Isaac, protagonista di ben tre film presentati al Festival di Venezia. Uno di questi è Il collezionista di carte, diretto da Paul Schrader. Il nuovo lavoro del regista di American Gigolò è stato accolto calorosamente dalla critica, tanto da essersi guadagnato un punteggio di apertura del 100% su Rotten Tomatoes.

In Il collezionista di carte, Oscar Isaac interpreta William Tell, un militare divenuto giocatore d'azzardo. Fanno parte del cast anche Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan.

Secondo il Guardian, Paul Schrader ha diretto "un film meravigliosamente retrò, come un noir vecchio stile, con l'aria tranquilla di chi ha già raccontato questa storia diverse volte, con qualche variazione".

Screen Daily, invece, scrive che Il collezionista di carte "parla di ciò che accade sotto la superficie, sia al protagonista che all'America. La sua strana combinazione di casinò suburbani, squallide stanze di motel, sequenze da incubo di torture irachene e strutture correttive militari si traduce in un altro copione di Paul Schrader su un uomo tormentato a un bivio."

I fan, intanto, hanno molto apprezzato anche la barba di Oscar Isaac in Dune, altro attesissimo film presentato in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Tornando a Il collezionista di carte, Little White Lies lo definisce "un racconto estremamente avvincente, permeato di un contorto umorismo e caratterizzato da una sottile riflessione sul vuoto esistenziale della vita all'americana."