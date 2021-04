Oscar Isaac, il suo film candidato agli Academy Awards è stato accusato di plagio

In Turchia è in corso un dibattito sulle presunte somiglianze tra un noto film turco del 2019, Passed by Censor, e il cortometraggio The Letter Room, diretto da Elvira Lind e interpretato da Oscar Isaac, candidato nella suddetta categoria agli Academy Awards 2021. I film ruotano attorno a dei personaggi principali all'apparenza molto simili.

Due guardie carcerarie incaricate di controllare la posta dei detenuti alla ricerca di contenuti discutibili o sospetti. Ora il team della produzione turca si è adoperato legalmente per negoziare un accordo con la controparte americana.

Finanziato da Topic, The Letter Room è interpretato dal marito della regista, Oscar Isaac, e Alia Shawkat.



Da settimane in Turchia è iniziata una campagna denigratoria nei confronti di The Letter Room, accusato di essere 'una copia a buon mercato di Passed by Censor' e sottolineando come, per l'ennesima volta, il cinema turco non abbia ottenuto il giusto riscontro per aver influenzato film di altri Paesi.

Su Everyeye potete scoprire se il film ha vinto l'Oscar, leggendo tutti i vincitori degli Academy Awards.

Il regista di Passed by Censor, Serhat Karaaslan, ha dichiarato:"Abbiamo scoperto questa situazione attraverso i post sui social e i critici cinematografici. Stiamo valutando le nostre opzioni legali con i nostri co-produttori, anche perché eravamo in procinto di parlare di una versione in lingua inglese di Passed by Censor. Non abbiamo ancora avuto alcuna contrattazione finanziaria. Il nostro avvocato asserisce: al di là di ogni ragionevole dubbio, non si tratta solo di una questione di violazione dei diritti morali ma anche di un danneggiamento dei diritti finanziari del film".



Tra le sorprese della Notte degli Oscar si registra la vittoria di Anthony Hopkins nella categoria di miglior attore protagonista.