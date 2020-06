Oscar Isaac elegante e letale in The Card Counter, nuovo film di Paul Schrader

Online è stata pubblicata la prima immagine ufficiale del nuovo film di Paul Schrader, The Card Counter. La foto mostra Oscar Isaac vestito con abiti eleganti e seduto su una poltrona. Le riprese dovrebbero riprendere all'inizio di luglio, visto che il set è fermo da marzo a causa della positività di un membro del cast al COVID-19.

In The Card Counter, Oscar Isaac interpreta l'ex militare William Tell, il quale conduce un'esistenza essenziale che cambia radicalmente quando si introduce nel mondo del poker. I lavori di produzione non dovrebbero incontrare grosse difficoltà, dal momento che la maggior parte delle riprese è già stata completata.



The Card Counter è scritto e diretto da Paul Schrader e comprende nel cast, oltre a Oscar Isaac, anche Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe.

Schrader a marzo aveva criticato la sospensione delle riprese per il Coronavirus:"La produzione è stata stoppata cinque giorni fa dai miei codardi produttori perchè uno degli attori di Los Angeles aveva il Coronavirus" dichiarò furibondo il regista.

"Da parte mia avrei preferito continuare le riprese in mezzo ad una tempesta di fuoco pur di completare il film. Sono vecchio e asmatico, quale miglior modo di morire mentre stai lavorando?" ha chiosato il regista e autore.

Martin Scorsese fa parte del progetto di Paul Schrader, il cui ultimo film, First Reformed, è stato amato dalla critica.