Oscar Isaac su Dune: 'Denis Villeneuve ha fatto un film brutale, da incubo e speciale'

Oscar Isaac tornerà sul grande schermo fra pochi giorni nei panni di Poe Dameron in Star Wars: The Rise of Skywalker, ma a quanto pare è già pronto a parlare del Dune di Denis Villeneuve, nel quale interpreterà il duca Leto Atreides.

Il personaggio è il padre del protagonista del film, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Parlando del film, l'attore ha dichiarato:

"Non potevo immaginare nessuno più adatto di Denis al tono dei romanzi originali di Frank Herbert. Ci sono alcune cose che sono - per mancanza di una parola migliore - da incubo. C'è proprio questo tipo di elemento di brutalità. È scioccante. È spaventoso. È molto viscerale. E so che sicuramente tra me e Denis e Chalamet e Rebecca Ferguson come unità familiare, abbiamo davvero cercato quel tipo di emozione. Sono fuori di me per l'eccitazione. Penso che sia sempre bello quando un film è così fresco, unico e speciale."

David Dastmalchian, un frequente collaboratore di Villeneuve che ha recitato in Prisoners e Blade Runner 2049, in precedenza aveva affermato che il remake in uscita nel 2020 sarà molto più fedele ai romanzi di Herbert rispetto all'adattamento cinematografico di David Lynch del 1984, dunque le parole di Isaac agiscono come una sorta di conferma.

Vale la pena di notare che il film è stato girato dal direttore della fotografia Greig Fraser, celebre per il suo lavoro in Rogue One: A Star Wars Story, ed è probabile che avrà un look molto diverso rispetto a quello intriso di bagliori di neon di Blade Runner 2049.

Dune è prodotto dalla Legendary e sarà distribuito da Warner Bros. il 18 dicembre 2020. E' già stato messo in produzione un sequel, per il quale è stato trovato uno sceneggiatore a novembre.