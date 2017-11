Oscar Isaac ha detto ciò che sa riguardo il suo futuro in Star Wars

In questi giorni sono circolate alcune notizie sull'attoree sul suo ruolo nel franchise di Guerre Stellari . Lui in persona ha rivelato ciò che sa sul suo futuro nella Galassia lontana, lontana...

Attenzione possibile Spoiler

Proprio ieri abbiamo parlato del fatto che Oscar Isaac continuerà ad interpretare Poe Dameron in Star Wars non solo in Gli Ultimi Jedi, che arriva in sala il 13 dicembre, ma anche in Episodio IX. La notizia era arrivata perché presente nella sua scheda lavorativa ufficiale. Adesso, in un'intervista con Esquire, l'attore ha confermato che Poe sopravviverà agli eventi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, vivrà per vedere la fine di Episodio IX e, alla fine, entrerà a far parte della nuova trilogia che verrà realizzata da Rian Johnson.

Qui sotto riportiamo un piccolo estratto dell'articolo di Esquire dove viene confermato il suo ritorno:

"In questo film non avrà molto da fare, ma molto di più del film precedente, comunque sopravviverà; e inizierà a filmare Episodio IX all'inizio del prossimo anno."

Recentemente la presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha parlato di ciò che accadrà dopo Episodio IX, spiegando che le nuove storie focalizzeranno su Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega)

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva al cinema il 13 dicembre.