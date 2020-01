Oscar Isaac e Daisy Ridley farebbero Star Trek, Boyega: 'È Law & Order nello spazio'

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker regna ancora sovrano al botteghino (almeno in America), ma è tempo per le star del film di pensare al futuro. Cosa ne pensano Daisy Ridley, Oscar Isaac e John Boyega di un ruolo in Star Trek?

Se andate su google e inserite Star Wars vs. Star Trek, il motore di ricerca vi darà circa 169.000.000 risultati, e il primo sarà una voce di wikipedia intitolata "Comparison of Star Trek and Star Wars".



Questo per dire che, quando si tratta di spazio (e stelle), i franchise di riferimento sono ancora questi, ed è abbastanza comprensibile che a degli attori di Star Wars venga chiesta la loro opinione su Star Trek, come ha fatto anche il collega di Yahoo!, che ha domandato a Daisy Ridley, Oscar Isaac e John Boyega se avessero gradito un ruolo nell'altra saga generazionale ambientata nello spazio.



Isaac, ad esempio, sarebbe abbastanza favorevole all'idea: "Perché no, mi starebbe bene. E poi quando si tratta di spazio, sono un patito [space sluttie, in verità]" risponde, e quando l'intervistatore gli fa notare come anche J.J. Abrams lo sia, e che lo stesso regista ha diretto film di entrambi i franchise (leggi anche: la recensione di Star Trek - Into Darkness), Isaac concorda "Sì, ho imparato guardando lui!".



Anche Daisy sembrerebbe piuttosto propensa: "Sì che farei uno Star Trek. E poi ho bisogno di lavoro. Sono disoccupata, ricordate?".



Boyega, invece, sembra essere di altro avviso... "Parlano un po' troppo, l'ultimo Star Trek sembrava tipo Law & Order nello spazio".



Ovviamente, dopo quest'uscita da parte dell'interprete di Finn, sono seguite altre battute, soprattutto visto che Boyega è effettivamente apparso in un episodio di Law & Order, come ricorda Daisy, mentre lei non ne ha avuto occasione, quindi non direbbe di no a uno Space Law & Order.



E voi, vedreste bene i tre attori nell'universo di Star Trek? Fateci sapere nei commenti.