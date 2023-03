Oscar Isaac compie 44 anni: 'Grande o piccola produzione non importa, è il mio lavoro'

Sono 44 anni oggi per Oscar Isaac: l'attore di A Proposito di Davis nacque a Città del Guatemala il 9 marzo del 1979, diventando qualche decennio dopo uno degli attori più apprezzati della sua generazione grazie ovviamente al suo immenso talento, ma anche alla capacità di non fare distinzioni tra grosse e piccole produzioni.

Se negli ultimi anni abbiamo visto Isaac prender parte a franchise come Star Wars e il Marvel Cinematic Universe o a kolossal come Dune, infatti, è anche vero che il nostro non si è mai tirato indietro davanti a progetti più piccoli, vedi Annientamento, Van Gogh - Sulla Soglia dell'Eternità, il già citato A Proposito di Davis o Ex Machina.

Una scelta, quella di dedicare del tempo anche a produzioni economicamente più modeste, che Isaac ha sempre rivendicato: "Il mio lavoro resta sempre lo stesso. Tutto ciò che c'è tra 'azione' e 'buona' è roba mia. Non importa quanto grande sia la produzione, quello è il mio spazio. È uno spazio sacro" sono state le parole con cui l'attore ha ribadito, qualche tempo fa, la sua assoluta dedizione al suo mestiere. Avercene di elementi come il nostro Oscar, non trovate? Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de Il Collezionista di Carte, una delle più recenti (e convincenti) prove di Oscar Isaac.