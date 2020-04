Oscar Isaac e quel ballo indimenticabile in Ex Machina: il ricordo di Sonya Mizuno

Arrivata alla sua terza collaborazione con Alex Garland, che l'ha diretta in Ex Machina, Annhilation e la recente serie TV Devs, Sonoya Mizuno ha svelato alcuni aneddoti sulla sua esperienza nei progetti del regista britannico durante una recente intervista con Variety.

Prima di partecipare all'ambizioso show sci-fi, per esempio, l'attrice ha rivelato di aver visitato un laboratorio di calcolo quantistico di Google a Santa Barbare, in California, e la struttura "segreta" dell'azienda di Mountain View conosciuta come Google X.

"Ho incontrato delle persone estremamente intelligenti, interessanti e progressive che sta cercando di realizzare cose straordinaria, alcune delle quali sono positive per gli essere umani e per il pianeta" ha spiegato la Mizuno. "In un certo senso questa esperienza ha fatto emergere le mie inquietudine e le ha messe alla prova."

Virando su un argomento più leggero, ma legato ad un film altrettanto ambizioso dal punto di vista della tematica come Ex Machina, l'attrice ha ricordato (da ex ballerina qual è) la memorabile scena di disco dance che ha condiviso con Oscar Isaac.

"Scommetto che anche lui non si è dimenticato la coreografia. È stato davvero bravo. Ricordo che quando l'ho visto ho pensato, 'Wow'" ha detto la Mizuno, che ha ormai abbandonato la danza professionista, un'esperienza che però l'ha aiutata a comprendere con più attenzione la fisicità dei personaggi che ha interpretato negli anni successivi.

