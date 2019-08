Oscar Isaac anticipa una sorprendente backstory di Poe in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo il nuovo sguardo al film mostrato al D23 Expo i protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, da Daisy Ridley a J.J. Abrams, hanno rivelato dei nuovi dettagli sul capitolo finale della saga. Oggi è però il turno di Oscar Isaac, che finalmente ci svela delle novità su Poe Dameron.

Intervistato da ET Canada in compagnia della new entry Keri Russell - interprete nel film di Zorri Bliss - l'attore ha anticipato che in Episodio IX sapremo qualcosa in più sul passato del talentuoso pilota ribelle.

"In particolare con Poe, penso che sarà sorprendente vedere il suo passato ambiguo. Sapete, non è semplicemente il pilota che avete visto" ha detto Isaac, per poi aggiungere che le dinamiche tra il suo personaggio e Zorri saranno "uniche".

Oltre ad essere una vecchia amica di Poe, è stato confermato che Zorri sarà legata all'hacker interpretato da Benicio Del Toro in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, DJ: insomma, ci troviamo di fronte ad una delle new entry più importanti del film di J.J. Abrams.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Leggete le nostre teorie e speculazioni sulla Rey Malvagia vista nell'ultimo teaser ufficiale. Siete curiosi di esplorare il passato di Poe? Fatecelo sapere nei commenti.