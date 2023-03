Oscar, l'intervistatrice di Hugh Grant:'Mi hanno insegnato ad uccidere con gentilezza'

La modella e presentatrice Ashley Graham ha partecipato alla Notte degli Oscar di domenica sullo 'champagne carpet' con il compito di intercettare le star. Tra le interviste di Graham ha creato scalpore sul web lo scambio di battute con Hugh Grant, che ha risposto in maniera telefonata ai classici quesiti pre-cerimonia.

Dopo aver definito gli Oscar 'la fiera della vanità', Grant con il suo aplomb tra lo snob e l'annoiato ha dichiarato di non avere particolari aspettative sui candidati alla vittoria, ha liquidato il proprio abito realizzato semplicemente dal suo sarto e stuzzicato sulla presenza in Glass Onion ha fatto notare di aver partecipato al film praticamente per 'tre secondi'. Ecco il nostro resoconto sull'intervista a Hugh Grant.



Nel corso della conversazione Graham non si è scomposta e sfoggiando l'immancabile sorriso di queste occasioni ha salutato la star girando il collegamento ai colleghi. Il giorno seguente a Graham è stato chiesto dell'intervista con Hugh Grant e la risposta è stata piuttosto eloquente:"Sai una cosa, mia madre mi ha detto di uccidere le persone con gentilezza, quindi ecco fatto".



Hugh Grant ha partecipato alla Notte degli Oscar in qualità di presentatore del premio alla miglior scenografia al fianco dell'ex compagna di set di Quattro matrimoni e un funerale, Andie MacDowell.

Per saperne di più sull'evento non perdetevi i vincitori degli Oscar 2023, da Everything Everywhere All at Once in poi.