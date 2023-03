Oscar, Guillermo Del Toro fa la storia: è il primo a vincere Best Picture e Film Animato

Mentre molti fan si stavano domandando dove erano Tom Cruise e James Cameron durante gli Oscar 2023, un altro regista faceva la storia del cinema e degli Academy Awards: l'autore messicano Guillermo Del Toro.

Circa all'inizio della 95esima edizione degli Academy Awards, infatti, Guillermo Del Toro ha fatto la storia degli Oscar, diventando la prima persona a vincere un Academy Award per il miglior film, il miglior regista e il miglior film d'animazione: non era mai successo prima che un autore acclamato e già premiato nel campo del live-action ottenesse il riconoscimento più importante anche nel campo dell'animazione, e il trionfo della nuova versione di Pinocchio in stop motion prodotta e distribuita da Netflix ha permesso al regista messicano di arrivare lì dove nessun altro regista era mai arrivato prima. Durante il suo discorso di accettazione Del Toro - che aveva vinto Miglior film e miglior regista agli Oscar 2018 con La forma dell'acqua - ha affermato quanto segue: "L'animazione è cinema. L'animazione non è un genere. L'animazione è pronta per essere portata al passo successivo. Mantenete l'animazione viva nelle vostre conversazioni".

Ricordiamo che il futuro di Guillermo Del Toro si dividerà ancora una volta tra live-action e animazione: il regista messicano è infatti attualmente a lavoro su due progetti diverse, un misterioso film live action di mostri e anche un adattamento animato in stop motion di The Buried Giant, tratto dal romanzo dal premio Nobel Kazuo Ishiguro e prodotto ancora una volta da Netflix.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti sui due progetti.