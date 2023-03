Oscar, Guillermo del Toro sulla lotta al razzismo:'Bisogna continuare ad insistere'

Guillermo del Toro ha portato sullo schermo tutta la sua passione per il mondo dell'animazione con la sua versione di Pinocchio, premiata con l'Oscar al miglior film animato nel corso della novantacinquesima edizione degli Academy Award. Nel corso delle interviste nel backstage dell'evento, del Toro ha toccato diversi temi.

"È importante che l'animazione sia realizzata da persone a cui è concessa la licenza, a cui viene dato il permesso di essere trattate come artiste, non solo come tecnici. Questa è una forma d'arte che è stata mantenuta, commercialmente e artisticamente, al tavolo dei bambini per parecchio tempo" ha esordito il regista messicano.



Il discorso è poi scivolato sul 'sottile razzismo' che pervade ancora l'industria. Guillermo del Toro ha chiamato a raccolta la comunità cinematografica latina:"Ogni volta che ti trovi a fare un lavoro come latino o come minoranza, non sei solo. E il primo dovere della rappresentazione è che sia fatta bene. C'è un razzismo molto sottile... C'è una barriera e bisogna continuare ad insistere" ha concluso il cineasta.

