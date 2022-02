Oscar, i fan commentano le nomination a Spider-Man: No Way Home e Andrew Garfield

Che aria tira in giro per i social dopo l'annuncio delle nomination ufficiali agli Oscar 2022? I fan del Marvel Cinematic Universe, infatti, non sanno se esultare o storcere il naso.

Questo perché, nonostante la dispendiosa campagna promozionale messa in azione dalla Sony Pictures, Spider-Man: No Way Home ha fallito nell'ottenere una nomination come Miglior film, col cinecomic MCU con Tom Holland tagliato fuori dai dieci slot per la candidatura: a poco sono serviti i quasi due miliardi raggiunti al box office internazionale, nonché la miglior percentuale in fatto di recensioni positive del 2021. Tuttavia però c'è chi sta festeggiando per Andrew Garfield, che invece ha ottenuto una nomination come miglior attore protagonista per il nuovo film Netflix tick tick boom!, esordio alla regia di Lin Manuel Miranda.

Nel frattempo, il Marvel Universe può festeggiare le ennesime nomination nel campo degli effetti visivi: altre due quest'anno, con Spider-Man: No Way Home e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli candidati nella cinquina dei migliori effetti visivi insieme a Dune, Free Guy e No Time To Die.

Siete delusi che No Way Home sia stato lasciato fuori dalla nomination per il miglior film dell'anno (che, a scanso di equivoci e discussioni, non è detto che nel gioco degli Oscar debba andare necessariamente al film più bello in assoluto ma che possa anche essere assegnato al film più importante)? Diteci la vostra nei commenti!