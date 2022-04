Oscar, gli espulsi prima di Will Smith: i membri banditi e i premi revocati nella storia

Will Smith è stato bandito dagli eventi Academy per i prossimi dieci anni a causa gesto ai danni di Chris Rock che lo ha visto protagonista agli Oscar 2022, ma non è la prima volta che un membro dell'associazione viene messo alla porta.

Ma esattamente chi è stato bandito dall'Academy prima di Will Smith? Ve lo riveliamo nell'elenco qui sotto:

Carmine Caridi : è stato il primo membro dell'Academy ad essere ufficialmente bandito dall'associazione. Accadde nel 2004, e la sua colpa fu quella di aver diffuso via internet gli 'screeners' dei film destinati ai soli occhi dei membri dell'Academy per le votazioni degli Oscar. Insomma, un vero e proprio pirata dell'era del web.

Adam Kimmel : il direttore della fotografia Adam Kimmel (Lars and the Real Girl, Capote) è stato espulso dall'Academy nel 2021 per via di un passato di molestatore sessuale. Quando emerse la notizia che l'artista era stato arrestato ben due volte per aggressioni a minori, è stato rimosso seduta stante dall'associazione, reo di aver violato il codice di condotta.

Bill Cosby : quando Cosby venne condannato nel 2018 per aver drogato e aggredito sessualmente la giocatrice di basket Andrea Constand, l'Academy lo ha espulso nel giro di un mese.

Roman Polanski : Polanski fu espulso insieme a Bill Cosby in base al nuovo codice di condotta dell'Academy, una mossa che però da molti fu additata come totalmente inutile e a dir poco tardiva. I fatti che hanno determinato l'espulsione di Polanski risalgono infatti al 1977, anno dal quale il regista è ricercato negli Stati Uniti perché riconosciuto colpevole di sesso non consensuale con una minorenne, tuttavia da allora l'autore è stato nominato più volte agli Oscar, addirittura vincendo il premio come miglior regista per Il pianista nel 2003 (Polanski ovviamente non poté ritirare il premio personalmente, dato che ancora oggi qualora mettesse piede su suolo americano le autorità lo arresterebbero).

Harvey Weinstein: il produttore, che ha rivoluzionato la 'Corsa all'Oscar' con le sue rinomate e celeberrime campagne promozionali super-aggressive, è stato espulso nel 2017 dopo lo scandalo che ha messo fine alla sua carriera e per il quale è attualmente in prigione. L'Academy ha condannato Weinstein definendo le sue azioni "ripugnanti e antitetiche agli alti standard della comunità creativa che rappresenta", ma il produttore ha ancora l'Oscar al Miglior Film che ha vinto in qualità di produttore di Shakespeare in love.

Come vedete non sono molte le persone espulse dall'Academy nel corso della storia degli Oscar, e ancora meno sono quelle ai quali il premio Oscar è stato revocato. Come 'punizione' per Will Smith infatti si era parlato anche della possibilità di revocare il premio appena vinto per King Richard, ma in passato l'Oscar è stato tolto in un solo caso: accadde nel 1969, quando Young Americans venne premiato con la statuetta per il miglior documentario, revocata poco dopo perché il film era uscito originariamente nel 1967 e quindi fu giudicato non idoneo. Sebbene alcuni attori abbiano rifiutato il proprio Oscar (come Marlon Brando) per motivi di protesta, dunque, l'Academy non ha dei veri e propri precedenti in fatto di revoche: come avete visto, infatti, perfino ai membri espulsi per crimini molto gravi non è stato ritirato il premio.

