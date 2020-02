Oscar, Cynthia Erivo elogia Joaquin Phoenix per le parole contro i 'premi razzisti'

Lo spettro degli Oscar So White è di nuovo pericolosamente vicino, con la sola Cynthia Erivo a rappresentare la comunità afro-americana tra i venti candidati nelle quattro categorie attoriali degli Oscar 2020, grazie alla nomination ottenuta con Harriet.

La polemica è stata riaccesa doppiamente, dato che per i BAFTA Awards di quest'anno non è stato candidato nessun attore (o attrice) di colore. Di conseguenza, la Erivo ha rifiutato l'invito dei BAFTA ad esibirsi con la sua canzone, anche nominata all'Oscar, "Stand Up", tratta appunto da Harriet. Durante la cerimonia, comunque, Joaquin Phoenix ha denunciato questa problematica nel suo discorso di ringraziamento per la vittoria come attore protagonista per Joker, criticando duramente la stagione dei premi per aver ancora una volta ignorato le performance degli attori di colore.

Ora la Erivo lo ha pubblicamente ringraziato nel corso di una recente intervista con Variety:

"Significava molto che qualcuno come lui stia ascoltando questa problematica e abbia visto cosa sta scucendo, che sia arrivato al punto in cui non può più far finta di niente. E dirlo in un posto del genere e in un momento del genere, credo che abbia dimostrato davvero tanto coraggio e ha significato molto per me, da inglese, sentire ciò che ha detto."

L'attrice ha continuato:

"Spero che le sue parole siano state udite. Penso che sia giunto il momento che qualcuno come lui lo dica, perché persone come me, le ragazze nere, gli uomini neri, quando lo dicono non siamo sempre ascoltati. Quindi forse che lo dica qualcuno come lui potrebbe servire a cambiare qualcosa."

Gli Oscar 2020 saranno assegnati questo week-end, con la cerimonia che sarà trasmessa in Italia nella notte tra domenica 9 e lunedì 10.