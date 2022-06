Oscar, 397 artisti vengono invitati a far parte dell'Academy: ecco i nomi!

Mentre i preparativi per gli Oscar 2023 proseguono, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences dichiara che sta invitando 397 artisti e dirigenti a unirsi ai ranghi dell'organizzazione.

Secondo quanto riportato, la futura classe 2022 comprende 71 candidati all'Oscar e 15 vincitori, con il 44% delle donne invitate e il 37% del gruppo appartenente a comunità sottorappresentate. Dopo il discusso #OscarsSoWhite, l'Academy ha deciso di concentrarsi sulla diversificazione, invitando anche 53 professionisti di altri Paesi. Tra questi figurano lo sceneggiatore e regista di Drive My Car Ryusuke Hamaguchi, l'autore di Flee Jonas Poher Rasmussen e la protagonista di The Worst Person in the World Renate Reinsve.

Tra i vincitori del Premio Oscar di quest'anno, invece, ci sono tra i tanti Billie Eilish, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Troy Kotsur e lo sceneggiatore e regista di CODA di Kotsur Siân Heder, che è stato invitato sia nel ramo Registi che Scrittori. Come sappiamo spesso chi riveste diverse posizioni nella produzione dei film viene invitato in più rami. Tuttavia la persona che riceve più inviti non può accettarli tutti, ma deve scegliere soltanto una categoria.

Per poter leggere la lista completa dei 397 nuovi artisti che sono invitati a entrare a far parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cliccate qui.