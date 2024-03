Oscar 24, Tony Stark ringrazia l'Academy nell'esilarante discorso parodia di Angelo Maggi

Il Premio Oscar di Robert Downey Jr, vinto in qualità di miglior attore non protagonista per la sua performance in Oppenheimer di Christopher Nolan, continua ad essere motivo di orgoglio per i suoi fan in tutto il mondo, e soprattutto per il suo famoso doppiatore italiano Angelo Maggi.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, in questi giorni Maggi ha ricreato una celebre scena di Iron Man di Jon Favreau, quella della conferenza stampa finale durante la quale il protagonista con un colpo di scena svela al mondo la sua identità segreta di Iron Man (rompendo con una famosa tradizione dei supereroi e dando il là al Marvel Cinematic Universe), per immaginare il discorso di ringraziamento di Tony Stark all'Academy, in un vero e proprio twist meta-narrativo da Multiverso Marvel: nella scenetta, addirittura, Tony Stark con la voce di Angelo Maggi arriva a ringraziare lo stesso Angelo Maggi...

"Sono passati 16 anni dalla mia prima volta in cui ho prestato la voce a Robert Downey jr. e abbiamo entrambi volato alto come Iron Man. Però ora è arrivato l’Oscar grazie a Oppenheimer e insieme a Gliacchiappafilm abbiamo pensato di fare un ringraziamento un po’ speciale", ha scritto il doppiatore sulla sua pagina del social network Instagram.

Nei giorni scorsi, sempre Angelo Maggi aveva doppiato il discorso di ringraziamento di Robert Downey Jr agli Oscar 2024...quello vero, si intende.

