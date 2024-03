Oscar 2025, quali sono le possibili date della prossima edizione?

Quali sono le possibili date degli Oscar 2025? Dopo le celebrazioni degli Oscar 2024, è già tempo di iniziare a pensare alla prossima edizione degli Academy Awards, che sarà la 97esima per il premio cinematografico più famoso al mondo.

Sfortunatamente per il momento l'Academy of Motion Pictures Arts & Sciences non ha ancora comunicato le date ufficiali degli Oscar 2025, ma non è difficile prevedere che, come sempre, la cerimonia anche il prossimo anno si terrà tra fine febbraio e inizio aprile massimo: le ultime tre cerimonie si sono svolte sempre a marzo, nello specifico il 27 marzo (Oscar 2022), il 12 marzo (Oscar 2023) e il 10 marzo (Oscar 2024), dunque non ci aspettiamo un grosso cambio di rotta da questo punto di vista.

Tuttavia, anche se le date sono attualmente sconosciute, ciò non vuol dire che siamo totalmente all'oscuro delle novità che arriveranno con gli Oscar dei prossimi anni: ad esempio, come confermato anche da Jimmy Kimmel durante la diretta degli Oscar 2024, molto presto sarà assegnato un nuovo Premio Oscar, la statuetta per il miglior Casting Director: si tratta della prima nuova categoria aggiunta agli Oscar dal 2001, anno in cui venne aggiunto l'Oscar al miglior film d'animazione, e porterà il totale di statuette a 24.

Nel frattempo ci siamo chiesti quali Oscar potrebbe vincere Dune 2, considerato già da molti il primo potenziale candidato di peso per la prossima edizione degli Academy Awards.