Oscar 2025: annunciate le date di nomination e cerimonia per i 97esimi Academy Awards

Dopo le tante speculazioni sulle date degli Oscar 2025, in queste ore l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha svelato ufficialmente tutti gli appuntamenti della 97esima Notte degli Oscar.

La 97esima cerimonia degli Academy Awards del 2025 si svolgerà una settimana prima rispetto alla cerimonia degli Academy Awards del 2024, come annunciato in queste ore dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette degli Oscar verranno assegnate domenica 2 marzo 2025, anziché domenica 10 marzo, anche se, per il secondo anno consecutivo, i festeggiamenti inizieranno alle 19:00. EST/16:00 PST, un'ora prima rispetto alle cerimonie degli ultimi anni. Negli USA, la ABC trasmetterà ancora una volta la cerimonia, rispettando una partnership che è ormai diventata una vera e propria tradizione che va avanti dal 1976: secondo le prime stime, si prevede che la diretta raggiungerà più di 200 paesi in tutto il mondo.

Le altre date chiave legate agli Oscar per la stagione 2024-2025 sono:

14 novembre 2024: data di scadenza per candidarsi

17 novembre 2024: Governors Awards

9 dicembre 2024: inizio delle votazioni per le nomination

13 dicembre 2024: fine delle votazioni per le nomination

17 dicembre 2024: annuncio shortlist

12 gennaio 2025: annuncio nomination ufficiali

11 febbraio 2025: inizio votazione vincitori

18 febbraio 2025: fine votazione vincitori

2 marzo 2025: 97esima Notte degli Oscar

Per il momento abbiamo già un possibile candidato di punta, ovvero Dune 2 di Denis Villeneuve: riuscirà il film, nonostante la data d'uscita di febbraio/marzo, a replicare il successo del primo capitolo della saga?

DUNE: PARTE DUE 2 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su