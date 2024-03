Oscar 2024, Vanessa Huygens presenterà anche quest'anno il red carpet!

La notte più stellata dell’anno è ormai alle porte: dalle ore 19 del 10 marzo (la notte tra il 10 e l’11 marzo, 00:00 - 03:00 ora italiana), la consueta serata di gala decreterà i vincitori della statuetta d’oro più ambita del cinema. Tra i tra i presentatori degli Oscar 2024 anche Ryan Gosling e Steven Spielberg. Ma c’è di più: Vanessa Huygens ripresenterà il red carpet.

Come ormai da tradizione, la star di High School Musical condurrà anche quest’anno lo show dal red carpet degli Oscar: è il terzo consecutivo in cui l’attrice e cantante si presterà alla conduzione dell’evento mondano più atteso.

Quest’anno, però, sarà affiancata dalla star di Ballando con le stelle America, Julienne Hough. Lo spettacolo dal tappeto rosso degli Oscar andrà in onda alle 18:30, quindi 30 minuti prima dell’inizio della cerimonia, per permettere allo speciale di mettere in risalto i candidati, gli artisti e darà spazio ai loro ingressi sul red carpet.

Il 96esimo Oscar verrà presentato da Jimmy Kimmel e andrà in onda, in diretta, su ABC subito dopo il Red Carper Show. L’elenco infinito di questi presentatori stellati farebbe impallidire qualsiasi altro spettacolo: Zendaya, Brendan Fraser, Matthew McConaughey, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Catherine O’Hara e molti altri! È tradizione che alcuni dei vincitori della scorsa edizione nelle grandi categorie, presentino le proclamazioni di quest’anno: Yeoh, Quan, Curtis e Fraser, infatti, rientreranno per consegnare le statuette. E per voi? Chi vincerà agli Oscar 2024?