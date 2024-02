Oscar 2024, ora è ufficiale: Ryan Gosling canterà I'm Just Ken alla premiazione!

Grandi notizie per i fan di Barbie: Ryan Gosling canterà I'm Just Ken, canzone nominata agli Oscar, alla cerimonia degli Academy Awards. Dall'uscita di Barbie, I'm Just Ken è diventata una canzone iconica, e la performance di Gosling e Simu Liu è diventata in poco tempo virale.

I'm Just Ken ha già vinto un Critics Choice Award: di recente i produttori della colonna sonora di Barbie avevano dichiarato che avrebbero consentito la performance sul palco dell'Academy solo se fosse stato permesso a Gosling stesso di interpretarla. "Beh, non sono stato invitato. E non ci stavo pensando fino a ora, e adesso non penserò ad altro. Vieni pagato per cantare agli Oscar? Devi andare in macchina? Almeno ti vengono a prendere, vero?" aveva commentato con ironia Gosling, candidato anche come Miglior attore non protagonista, all'inizio del mese. Qui potete trovare la nostra recensione di Barbie di Greta Gerwig, con protagonista Margot Robbie e altri nomi importanti come Michael Cera, America Ferrera (candidata come Miglior attrice non protagonista) e Dua Lipa.

Molti hanno notato con altrettanta ironia un fatto curioso: Gosling è stato il protagonista di un musical, ovvero La La Land di Damien Chazelle, eppure non è stato nominato per nessuna delle sue canzoni presenti nel film. Al contrario di Emma Stone, che ha ricevuto una candidatura per Audition (The Fools Who Dream). Questa volta invece I'm Just Ken ha molte probabilità di vincere nella categoria. Per scoprire le altre canzoni candidate e il resto delle categorie, qui trovate tutte le nomination degli Oscar 2024.