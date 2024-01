Oscar 2024, svelate le nomination ai DGA Awards: è l'anno di Christopher Nolan?

Insieme alle nomination dei PGA Awards 2024, da Hollywood in queste ore sono arrivate anche le candidature ufficiali ai DGA Awards, il premio conferito dalla gilda dei registi che storicamente coincide con l'Oscar per la miglior regia.

I nominati di quest'anno includono i prevedibili nomi di Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexander Payne (The Holdovers) e Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), mentre nella categoria del miglior regista esordiente troviamo Cord Jefferson (American Fiction), Manuela Martelli (Cile '76), Noora Niasari (Shayda), A.V. Rockwell (A Thousand and a one) e Celine Song (Past Lives).

Un po' di numeri: si tratta dell'undicesima nomination DGA di Martin Scorsese, che ha vinto solo una volta nel 2007 per The Departed (soltanto Steven Spielberg ne ha ricevute di più, con 13 nomination). Christopher Nolan invece ora sale ad un totale di cinque, senza vittorie, ma per molti il 2024 potrebbe essere l'anno che il regista e i suoi fan stavano aspettando. Infine Greta Gerwig, la cui nomination rappresenta la 13esima volta che una donna viene nominata nella categoria, è alla seconda candidatura per questo premio dopo la nomination ottenuta nel 2018 per Lady Bird.

Il nome che sarà selezionato diventerà automaticamente il principale favorito agli Oscar 2024, dato che storicamente il DGA Award rappresenta il più attendibile anticipatore della vittoria all'Academy Award per la miglior regia: soltanto 8 volte, dalla cerimonia inaugurale del premio del 1948, il DGA e l'Oscar alla miglior regia hanno dato esito contrastante, l'ultima volta nel 2019 quando Sam Mendes vinse il DGA per 1917 ma Bong Joon-ho vinse l'Oscar per Parasite.

Per ricapitolare, i registi nominati ai DGA Awards 2024 sono:

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Povere Creature,

Christopher Nolan, Oppenheimer

Alexander Payne, The Holdovers

Martin Scorsese, Killers of the flower moon

Come sappiamo dal nostro calendario della stagione dei premi 2024, i vincitori della 76esima edizione dei DGA Awards saranno annunciati il 10 febbraio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.