Oscar 2024, svelata la short-list della Francia per il miglior film internazionale

Si delinea man man la posizione dei candidati di tutto il mondo per titolo di miglior film internazionale agli Oscar 2024. La corsa ai titoli è già iniziata: se l'Indonesia presenterà Autobiography agli Academy , adesso tocca alla Francia sfoderare i propri rappresentanti.

Alla 96esima edizione degli Academy Awards, la Francia presenterà cinque film: Anatomy Of A Fall di Justine Triet; The Animal Kingdom di Thomas Cailley; Figli di Ramses ( Goutte d'Or) di Clement Cogitore; The Taste Of Things di Tràn Anh Hùng e infine On The Wondering Paths di Denis Imbert.

Anatomy Of A Fall è il primo thriller di Triet che ha conquistato Cannes e la Palma d'Oro mentre The Animal Kingdom, in concorso a Cannes, è una toccante avventura tra padre e figlio. Figli di Ramses, invece, è un film multietnico che alterna la criminalità a un lato del tutto mistico. Le sfumature del cinema francese proseguono con The Taste of Things, vincitore del premio alla regia a Cannes: un film drammatico e storico che racconta anche una storia d'amore e di alta cucina. Infine, On The Wondering Paths basato sul romanzo Sylvain Tesson racconta la rinascita di un uomo.

Le prospettive sono altissime per i prossimi Academy Awards adesso che sono cambiate le regole per l'Oscar al miglior film.