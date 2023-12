Oscar 2024, niente da fare per Super Mario Bros: il brano 'Peaches' è stato eliminato

Questa settimana, come da programma, sono state annunciate le shortlist finali degli Oscar 2024, e la selezione per la categoria della miglior canzone originale è stata spietata per i fan di Super Mario Bros.

Il famoso brano 'Peaches', intonato dall'attore Jack Black nel popolare film d'animazione di Nintendo e Illumination distribuito da Universal Pictures, è stata infatti esclusa dalla top15 finale delle migliori canzoni originali, e in base ai criteri di selezione dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences non potrà più sperare di ottenere una nomination ai prossimi Oscar 2024 in questa categoria. Alla canzone di Super Mario Bros sono state preferite le seguenti performance:

It Never Went Away da American Symphony

Dear Alien (Who Art In Heaven) da Asteroid City

Dance The Night da Barbie

I’m Just Ken da Barbie

What Was I Made For? da Barbie

Keep It Movin’ da Il colore viola

Superpower (I) da Il colore viola

The Fire Inside da Flamin’ Hot

High Life da Flora and Son Meet

In The Middle da Flora and Son

Can’t Catch Me Now da The Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente

Wahzhazhe (A Song For My People) da Killers of the Flower Moon

Quiet Eyes da Past Lives

Road To Freedom da Rustin

Am I Dreaming da Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario Bros potrà comunque rientrare nella categoria miglior film d'animazione, e se la vittoria appare destinata a Spider-Man: Across the Spider-Verse o a Il ragazzo e l'airone, almeno una candidature dovrebbe essere assicurata per il film Illumination.



Per altri contenuti scoprite tutte le date e i prossimi appuntamenti per gli Oscar 2024.