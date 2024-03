Oscar 2024, Studio Ghibli rompe il silenzio sulla vittoria de Il ragazzo e L'airone

Una delle poche sorprese degli Oscar 2024 è stata la vittoria de Il ragazzo e L'airone, che l'ha spuntata nella categoria del miglior film d'animazione nell'avvincente testa a testa con il favorito Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Ora lo Studio Ghibli ha rotto il silenzio sul nuovo Oscar ricevuto da Hayao Miyazaki, tra l'altro per un film che stava per non vedere la luce dato che il celebre regista giapponese ha dovuto interrompere il suo annunciato ritiro dal mondo del cinema per realizzarlo. La nota arriva per gentile concessione di GKIDS Films, che ha distribuito il film negli USA, ed è firmata dal produttore Toshio Suzuki:

"Come produttore di Il ragazzo e l'airone sono estremamente onorato di ricevere l'Oscar per il miglior film d'animazione. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine all'Academy. Vorrei anche ringraziare coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo film e tutti coloro che hanno lavorato per distribuirlo in tutto il mondo. Il film è iniziato con il regista Hayao Miyazaki che ha ritrattato la sua dichiarazione di pensionamento. Successivamente, abbiamo trascorso sette anni nella produzione di quest'opera. Sono passati dieci anni dal film precedente di Hayao Miyazaki, Si alza il vento, durante i quali ci sono stati cambiamenti drammatici nell'ambiente che circonda i film. Questo film è stato davvero difficile da portare a termine. Sono molto grato che il lavoro che è stato creato dopo aver superato queste difficoltà sia stato visto da così tante persone in tutto il mondo e che abbia ricevuto questo riconoscimento. Sia Hayao Miyazaki e io siamo invecchiati notevolmente: sono grato di ricevere un tale onore alla mia età e, prendendolo come un messaggio per continuare il nostro lavoro, mi impegnerò a lavorare di più in futuro."

A questo proposito, Studio Ghibli ha confermato che Hayao Miyazaki farà un nuovo film, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere un sequel di Nausicaa della valle del vento.

