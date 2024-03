Oscar 2024, la stoccata di Jimmy Kimmel a Donald Trump: 'Non è un po' tardi, in prigione?'

L’ultima cerimonia degli Oscar ha portato con sé un nuovo strascico di polemiche quando Jimmy Kimmel, presentatore della serata, si è ritrovato a rispondere in diretta dal palco e in modo per niente tenero, a un post di critiche dell’ex presidente statunitense Donald Trump a proposito della scelta relativa al conduttore del celebre talk show.

Dopo aver parlato dei 5 momenti più memorabili degli ultimi Oscar, torniamo a parlare della serata celebrativa per ricordare la risposta, tagliente e priva di fronzoli, di Jimmy Kimmel al contenuto pubblicato dal magnate e politico repubblicano.

Nel corso della diretta, Trump aveva infatti usato il proprio profilo sul social network Truth per esprimere dissenso nei confronti del presentatore e del suo monologo iniziale: “Non c’è mai stato un presentatore peggiore di Jimmy Kimmel agli Oscar. La sua apertura è stata quella di una persona inferiore alla media che si sforza troppo di essere qualcosa che non sia e che mai potrà essere. Sbarazzatevi di Kimmel e magari sostituitelo con l’altro ‘talento’ della ABC, George Slopanopoulos (gioco di parole riferito alla presunta pochezza di Stephanopoulos), che è ormai finito, ma costa poco. Un programma politicamente corretto davvero pessimo, stasera e da anni: disarticolato, noioso e molto ingiusto. Perché non danno gli Oscar a chi se li merita? Forse in questo modo il pubblico e gli ascolti televisivi si risolleveranno. Rendiamo l’America di nuovo grande!”.

La sardonica risposta di Kimmel non si è fatta però attendere: “Grazie, presidente Trump. Grazie per la visione. Sono sorpreso sia ancora sveglio. Non è tardi, in prigione?”.

La battuta ha causato la risposta entusiasta degli ospiti in sala, evidentemente pronti a prendere le parti del conduttore. A proposito di statuette e cerimonie, vi lasciamo alla lista di tutti i vincitori degli Oscar 2024.