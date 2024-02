Oscar 2024, Sterling K Brown pronto a perdere con Robert Downey Jr: 'Se lo merita lui'

Se Cillian Murphy è il grande favorito per gli Oscar 2024 nella categoria del miglior attore protagonista, allora Robert Downey Jr è certamente l'uomo da battere nella corsa all'Oscar per il miglior attore non protagonista.

Lo ha ammesso in queste ore anche Sterling K. Brown, nominato nella categoria Miglior attore non protagonista per il suo lavoro in American Fiction, durante una recente apparizione al The Graham Norton Show, in compagnia dei colleghi Dakota Johnson, Domhnall Gleeson e Colman Domingo: secondo la star di This Is Us e The Predator, infatti, l'Oscar della categoria andrà a Robert Downey Jr. per Oppenheimer, già premiato ai Golden Globes:

“Non ho ancora perso, ma accadrà a tempo debito", ha scherzato l'attore. “Lasciatemelo dire: Robert Downey Jr. vincerà e se lo merita incredibilmente. È un attore brillante. È il suo momento, si merita questo riconoscimento." Oltre a Robert Downey Jr. di Oppenheimer, Sterling K. Brown gareggia nella categoria dei migliori attori non protagonisti al fianco di Mark Ruffalo di Povere creature, Robert De Niro di Killers of the Flower Moon e Ryan Gosling di Barbie. "Il fatto di avere la possibilità di essere nominato insieme a lui, al signor De Niro, a Ryan Gosling e a Mark Ruffalo... sono semplicemente felice di essere stato selezionato per far parte di questa incredibile cinquina", ha aggiunto.

Per altri contenuti ripassate l'elenco di tutte le nomination agli Oscar 2024.