Oscar 2024, Stephen King furioso per le mancate nomination a Barbie: 'Ma come può essere?'

Mentre c'è chi gioisce per il grande record ottenuto da Emma Stone agli Oscar 2024, c'è invece chi proprio non riesce a passare sopra l'esclusione di Greta Gerwig e Margot Robbie dalle nomination ai 96esimi Academy Awards: si tratta di Stephen King.

Il leggendario autore infatti, dopo l'annuncio delle candidature agli Academy Awards, è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network X per esprimere il suo dissenso in merito al trattamento riservato a Barbie, ritenendo che l'Academy abbia ancora molto lavoro da fare per imparare a soddisfare gli amanti del cinema e i loro gusti. Secondo King, infatti, "le nomination agli Oscar e i gusti del pubblico si sono praticamente separati". Inoltre, King è rimasto sbalordito dal fatto che Greta Gerwig, che in precedenza era stato nominato come miglior regista per Lady Bird, non sia stata candidata come miglior regista per Barbie, nonostante il film sia diventato il maggior incasso del 2023 e il più grande successo di sempre nella storia di Warner Bros. "Nessuna nomination per Greta Gerwig? Come può essere vero?", ha scritto il Re.

In queste ore, anche Ryan Gosling ha commentato le nomination di Barbie e l'esclusione di Greta Gerwig come miglior regista e Margot Robbie come miglior attrice protagonista. Il film, lo ricordiamo, ha ottenuto 8 candidature, al miglior film, alla miglior sceneggiatura non originale, al miglior attore non protagonista (Ryan Gosling), alla miglior attrice non protagonista (America Ferrera), alla miglior scenografia, ai migliori costumi e due per la canzoni originali.

Per quanto riguarda Stephen King, molti degli adattamenti cinematografici dei suoi libri sono stati nominati all'Oscar, tra cui Carrie, Stand By Me, Misery, Le ali della libertà e Il miglio verde.