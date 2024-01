Oscar 2024, Spider-Man andrà per gli effetti speciali? Il film domina i VES Awards

Dopo le nomination dei DGA Awards, la stagione dei premi passa per i VES Awards, il premio cinematografico dedicato ai migliori effetti speciali e istituito dalla Visual Effects Society, giunto alla sua 22esima edizione.

I film più nominati dell'anno tra tutte le categorie sono il live-action The Creator di Disney e il film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony, che guidano il gruppo con sette candidature ciascuno, mentre The Last of Us di HBO è in testa nella categoria delle serie tv con un totale di sei nomination. Si parla da tempo della possibilità che il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo possa ottenere molteplici nomination agli Oscar 2024 - oltre ovviamente quella nella sua categoria di riferimento, il miglior film d'animazione, che appare scontata - e questa benedizione da parte dei VES Awards potrebbe far comodo alla causa.

Tra gli altri film con nomination multiple da citare Guardiani della Galassia Vol. 3 con sei, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem con quattro e John Wick: Capitolo 4, con tre. I VES Awards verranno consegnati durante la 22esima cerimonia dell'associazione, che si terrà il 21 febbraio al Beverly Hilton. Joyce Cox, la veterana produttrice di VFX che ha lavorato ai film da miliardi di dollari come Avatar, Il Cavaliere Oscuro e Titanic, riceverà il VES Lifetime Achievement Award.

Senza Avatar e James Cameron di mezzo, quest'anno la gara sarà molto più aperta del 2023: secondo voi chi vincerà? Ditecelo nei commenti, e scoprite tutte le nomination nel link che trovate in calce all'articolo.

