Oscar 2024, la sfida più appassionante è Spider-Man contro Il ragazzo e L'airone?

Oppenheimer potrebbe dominare gli Oscar 2024, ma c'è almeno una categoria con la quale il film di Christopher Nolan certamente non avrà nulla a che spartire: quella del miglior film d'animazione, che offrirà una delle gare più appassionanti degli ultimi anni.

Nelle più recenti edizioni dei Premi Oscar, infatti, l'assegnazione della statuetta per il miglior film d'animazione è sempre stata una gara più o meno scontata, con la vittoria di titoli come Pinocchio di Guillermo Del Toro, Encanto, Soul e Toy Story 4 che era apparsa inevitabile fin dalle prime fasi della rispettiva stagione dei premi. Per tornare ad una gara aperta propriamente detta, bisogna risalire agli Oscar 2019, quando vinse Spider-Man: Un nuovo universo: all'epoca la vittoria del film Sony fu una sorpresa, dato che di fronte il film aveva opere come Mirai, Gli Incredibili 2, Isle of Dogs e Ralph Spacca Internet.

Quest'anno sempre Spider-Man e Sony saranno protagonisti di quella che, forse insieme all'Oscar per la miglior attrice protagonista contesto tra Lily Gladstone e Emma Stone, sarà la battaglia più incerta degli Academy Awards: Spider-Man: Across the Spider-Verse contro Il ragazzo e L'airone, due capolavori per un solo premio.

Lasciando da parte la qualità, dato che la qualità di un film è solo uno dei fattori per la vittoria degli Oscar, ognuno dei due titoli ha diverse frecce al proprio arco: Il ragazzo e L'airone è stato un successo clamoroso negli USA, e l'Oscar a Hayao Miyazaki potrebbe essere il premio perfetto per celebrare la carriera di un autore leggendario, già vincitore nel 2002 con La città incantata; d'altro canto Spider-Man è la popolarità per eccellenza, e siamo pronti a scommettere che tra i votanti degli Academy quelli che hanno visto Across the Spider-Verse sono superiori a quelli che hanno visto Il ragazzo e L'airone.

Tuttavia in passato gli Oscar hanno dimostrato di non amare molto i sequel, che raramente vanno a premio: nella storia dell'Oscar per il miglior film animato, gli unici sequel ad aver vinto la statuetta sono Toy Story 3 e Toy Story 4, e lo stesso Spider-Man: Un nuovo universo superò Gli incredibili 2.

Secondo voi chi vincerà? A chi andrebbe il vostro voto? Ditecelo nei commenti.