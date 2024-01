Oscar 2024, dove seguire l'annuncio delle nomination in diretta dall'Italia

Il calendario della stagione dei premi 2024 ci ricorda che oggi 23 gennaio, tra pochissime ore, saranno annunciate le nomination ufficiali agli Oscar 2024, ma come fare per seguire la cerimonia in diretta dall'Italia?

Niente di più semplice, tranquilli: l'annuncio delle nomination, che verranno annunciate dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles dagli attori Zazie Beetz e Jack Quaid, sarà comodamente trasmesso in streaming dall'Academy, e potrà essere facilmente seguito in diretta anche dall'Italia a partire dalle 14.30 ora italiana. Per farlo basterà collegarsi sul sito ufficiale dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences oppure sui suoi canali social e/o YouTube. Per comodità, trovate il link da seguire nel video disponibile nel player in calce all'articolo.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione della 96esima edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo prossimo, come sempre nell'iconica cornice del Dolby Theatre di Hollywood. L'a notte degli Oscar 2024 verrà presentata nuovamente da Jimmy Kimmel, che tornerà alla conduzione del celebre evento per la quarta volta dopo aver già presentato le edizioni del 2017, del 2018 e del 2023. Tra poche ore scopriremo le candidature agli Oscar 2024, che in base alle nomination dei BAFTA Awards 2024 potrebbero essere dominate da Oppenheimer e Povere creature.

