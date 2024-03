Oscar 2024, Scorsese se la ride su I'm Just Ken nel video della figlia Francesca

I'm Just Ken ha conquistato persino Martin Scorsese: sarà il fascino di Ryan Gosling, la sala immersa di rosa, la Ken-energy che ha rotto persino il vestito di Emma Stone o la chitarra di Slash, ma il famoso regista è stato catturato dall'esibizione della star di Barbie agli Oscar.

Il momento iconico è stato ripreso dalla figlia Francesca divenuta una star di Tik Tok grazie ai divertenti video che la vedono protagonista insieme al padre, ed è subito diventato virale. Sebbene Killers of the Flower Moon non abbia vinto neanche un Oscar, il regista si è lasciato andare godendosi la serata senza pensare troppo ai premi: nel video della figlia Francesca Scorsese, si vede il regista sorridere e applaudire divertito.

In fondo Killers of the Flower Moon e Barbie hanno avuto qualcosa in comune durante la cerimonia di premiazione agli Oscar: la speranza, data dalle multiple candidature, di portarsi a casa uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo. Neanche il film di Greta Gerwig ha trionfato agli Academy, confermando il suo punto di forza nella colonna sonora (per la quale ha fatto incetta di statuette durante la stagione dei premi) che ha visto la vittoria di Barbie con Billie Eilish per What was I made for come miglior canzone originale, unico Oscar vinto dalla pellicola sulla bambola Mattel.