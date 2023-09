Oscar 2024, scelti i 12 film italiani per gli Academy Awards: ne resterà soltanto uno

Gli Oscar 2024 si preparano ad entrare nel vivo, e in queste ore la commissione di selezione dell'ANICA ha selezionato la shortlist dei 12 film italiani che concorreranno per rappresentare il nostro paese alla 96esima edizione degli Academy Awards.

Tra tutti spicca Io capitano di Matteo Garrone, che ha recentemente fatto piazza pulita di premi a Venezia 2023, ma non mancano Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti e Rapito di Marco Bellocchio. Qui sotto, in ordine alfabetico, tutti i film italiani selezionati per gli Oscar 2024:

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Grazie ragazzi di Riccardo Milani

Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores

Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io Capitano di Matteo Garrone

L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano

La Chimera di Alice Rohrwacher

La terra delle donne di Marisa Vallone

Mixed by Erry di Sydney Sibilia

Noi Anni Luce di Tiziano Russo

Rapito di Marco Bellocchio

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

Dopo questa prima selezione, la commissione istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences si riunirà per votare il titolo designato il 20 settembre 2023: di questi dodici titoli, alla fine, ne resterà soltanto uno, che poi per arrivare agli Oscar 2024 dovrà sperare di riuscire ad ottenere l'attenzione dei votanti dell'Academy. Lo scopriremo il 21 dicembre prossimo, quando saranno annunciate le shortlist degli Oscar 2024.

Successivamente, le nomination ufficiali verranno annunciate il 23 gennaio 2024 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.