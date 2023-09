Oscar 2024, scelta clamorosa del Giappone: Hayao Miyazaki non rappresenterà il paese

Dopo i primi film presentati all'Academy in vista degli Oscar 2024, dal Giappone arriva la notizia che l'industria cinematografica giapponese ha scelto il film che la rappresenterà alla prossima cerimonia degli Academy Awards...ma c'è stato un grosso colpo di scena.

Contrariamente alle previsioni, infatti, il Giappone ha scelto il dramma del leggendario regista tedesco Wim Wenders Perfect Days, che ha debuttato con recensioni entusiastiche a Cannes all'inizio di quest'anno, come candidato agli Oscar 2024 nella categoria miglior lungometraggio internazionale. Il film segue la routine quotidiana di un uomo giapponese di mezza età che lavora come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo, con Koji Yakusho che ha vinto il prestigioso premio come miglior attore a Cannes per il suo ritratto ricco di sfumature di questo protagonista semplice e pieno di dignità.

La selezione segna la prima volta nella storia che il Giappone presenta agli Oscar un film che non è stato diretto da un regista giapponese (anche se Perfect Days, a parte Wenders, è completamente giapponese, con un cast tutto giapponese che recita solo in lingua giapponese). Prodotto da Master Mind Limited (Giappone) e Spoon Inc. (Giappone) in collaborazione con Wenders Images (Germania), il film è una coproduzione ufficiale Giappone-Germania, e ha superato i più favoriti Il ragazzo e L'airone di Hayao Miyazaki, che segna il ritorno del maestro dell'animazione giapponese (che molto probabilmente rientrerà nella cinquina dei migliori film animati), Monster di Hirozaku Koreeda - presentato sempre a Cannes - e soprattutto il veneziano Evil does not exist di Ryusuke Hamaguchi, nuovo film dell'autore di Drive my car che col suo capolavoro tratto da un racconto di Murakami agli Oscar 2022 aveva regalato al Giappone il suo nuovo Oscar al miglior film internazionale, ottenendo anche una candidatura al miglior film dell'anno e al miglior regista.

Gli Oscar 2024 saranno assegnati il prossimo 10 marzo, l'annuncio delle candidature avverrà il 23 gennaio 2024.