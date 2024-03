Oscar 2024, anche Ryan Gosling, Steven Spielberg e Anya Taylor Joy tra i presentatori

Ormai manca davvero pochissimo agli Oscar 2024, e in queste ore l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato l'ultimo gruppo di presentatori che saliranno sul palco durante la serata per consegnare i premi principali.

Fanno parte di questo ultimo lotto di interpreti i nomi di Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker, che avranno tutti un ruolo durante la cerimonia di premiazione. Queste star andranno ad unirsi ai presentatori precedentemente annunciati, tra i quali ricordiamo Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong'o, Catherine O'Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Michelle Yeoh, Ramy Youssef e la star di Dune 2 Zendaya.

La scorsa settimana, è stato confermato che cinque vincitori del passato presenteranno gli attuali candidati in tutte e quattro le categorie di recitazione: questo particolare formato, estremamente popolare tra i fan, venne provato dall'Academy per la prima e unica volta alla cerimonia degli Oscar di 15 anni fa, e da allora molti appassionati hanno implorato l'Academy di ripristinarlo.

Gli Academy Awards 2024 saranno presentati da Jimmy Kimmel e si svolgeranno il 10 marzo al Dolby Theatre dell'Ovation Hollywood di Los Angeles: Oppenheimer di Christopher Nolan è il grande favorito, e guida le nomination di quest'anno con 13 nomination, seguito da Poor Things di Yorgos Lanthimos con 11 e da Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con 10.