Oscar 2024, Ryan Gosling canterà 'I'm just Ken' di Barbie sul palco?

Ryan Gosling canterà 'I'm just Ken' agli Oscar 2024? La canzone di Barbie è uno dei due brani del film candidati agli Oscar 2024, ma la star offrirà una performance live?

Come saprete, è tradizione che le canzoni candidate a miglior brano originale agli Oscar si esibiscano durante la cerimonia di premiazione, e vista la grande popolarità di cui Barbie ha goduto a livello globale i fan stanno aspettando di saperne di più sui piani per la grande serata condotta da Jimmy Kimmel: tuttavia c'è il rischio che I'm just Ken possa non essere presente agli Oscar 2024, in quanto i realizzatori della colonna sonora del film diretto da Greta Gerwig e interpretato e prodotto da Margot Robbie hanno chiarito che non eseguiranno il brano senza Ryan Gosling.

Mark Ronson, che ha prodotto la colonna sonora di Barbie e ha co-scritto il brano "I'm Just Ken", ha recentemente parlato con Variety della potenziale performance della star di La La Land, e si è detto fermamente convinto che la canzone senza Ryan Gosling agli Oscar 2024 non si farà: "Sarebbe fantastico", ha detto a proposito dell'opportunità di suonare il brano live in diretta globale, ma ha anche aggiunto che: "Ma temo che Ryan abbia detto no, e senza di lui non la faremo nemmeno noi."

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma considerando che "I'm Just Ken" è la favorita per la statuetta di categoria sarebbe certamente strano non vederne l'esibizione. Per altri contenuti, scoprite il film animato candidato agli Oscar Il mio amico robot, in arrivo al cinema in Italia.