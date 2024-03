Oscar 2024, Robert Downey Jr. criticato sui social: 'Ha ignorato Ke Huy Quan'

Non sono passate neanche 24h da quando Robert Downey Jr. ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista e già la polemica impazza per il presunto snobismo della star di Oppenheimer contro l'attore Ke Huy Quan.

Ke Huy Quan, vincitore agli Oscar 2023 per Everything Everywhere All At Once, come da tradizione ha presentato il vincitore per la categoria, ma quando Robert Downey Junior è salito sul palco a ritirare l'ambito riconoscimento, ha semplicemente afferrato la statuetta ignorando del tutto il presentatore così come accusano i fan.La ciliegina sulla torta sarebbe stato il discorso del vincitore che non presentava nessun ringraziamento a Ke Huy Quan ma solo agli altri presentatori sul palco.

Il popolo dei social non ha perso tempo e ha definito il comportamento di Robert Downey Junior "una vera caduta di classe". Tuttavia c'è una fetta di utenti sul web che han presto giustificato la mancanza di interazioni con l'attore vietnamita attribuendo tale mancanza alla troppa emozione per aver finalmente vinto il primo Oscar della sua carriera.

Ma cosa c'è di vero dietro queste accuse? Ovviamente nulla: poco dopo la premiazioni sono emerse sul web alcune foto che ritraggono i due attori in una stretta di mano che allontana ogni probabilità di risentimento.

Se ve lo siete perso ecco tutti i vincitori agli Oscar 2024.