Oscar 2024, è già record per le nomination: hanno votato 93 paesi diversi

L'iniziativa degli ultimi anni di rendere i Premi Oscar un evento davvero internazionale, in termini di numero di adesioni da parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dato i suoi frutti in vista delle nomination agli Oscar 2024.

Stando a quanto rivelato dalla stessa Academy, infatti, gli elettori idonei di quest'anno sono venuti da un numero record di 93 paesi: questa cifra è aumentata in modo significativo rispetto ai 79 paesi dello scorso anno, e ha contribuito a battere anche un altro record, quello di affluenza complessiva alle urne per tutti i membri partecipanti. La presidente dell'Academy Janet Yang e il CEO Bill Kramer hanno condiviso la notizia con i membri dell'associazione tramite un'e-mail, incoraggiandoli ulteriormente a sintonizzarsi per l'annuncio delle nomine il 23 gennaio alle 5:30 PT/8:30 ET, e anche a fare uno sforzo maggiore per vedere tutti i film nominati prima dello scrutinio finale che inizierà il 22 febbraio.

Cosa significherà questa forte proiezione internazionale per i futuri candidati sarà chiaro la prossima settimana, quando verranno rivelate le nomination, ma ovviamente più voti internazionali vogliono dire maggior varietà di gusti: non a caso, da settimane si da per scontato che tra i 10 candidati al miglior film ci potrebbero essere almeno due produzioni in lingua straniera - entrambi provenienti dal Festival di Cannes - ovvero il vincitore della Palma d'Oro Anatomia di una caduta e il vincitore del Gran Premio La zona d'interesse. Da notare anche che, in tempi recenti, questa diversità di voti ha portato alla nomina (e in alcuni casi alla vittoria) di tante voci internazionali per la miglior regia, come il coreano Bong Joon-ho, il danese Thomas Vinterberg, lo svedese Ruben Östlund, il giapponese Ryusuke Hamaguchi, il polacco Paweł Pawlikowski e il messicano Alfonso Cuarón, tra gli altri.

A tal proposito, scoprite quali sono le nazioni e i film stranieri con più Oscar di sempre.