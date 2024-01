Oscar 2024, è record: mai candidati così tanti film diretti da donne!

Sono uscite le nomination degli Oscar: si conferma un anno particolarmente proficuo per le registe, con un record di candidature in alcune categorie, tra cui quella principale di Miglior Film, dove troviamo tre cineaste candidate: Celine Song, Greta Gerwig e Justine Triet.

Nella storia dell'Academy si è arrivati a un massimo di due donne candidate nello stesso anno nella categoria Best Picture, ed è successo solo quattro volte: nel 2009 con Kathryn Bigelow e Lone Scherfig, nel 2010 con Debra Granik e Lisa Cholodenko, nel 2020 con Emerald Fennell e Chloé Zhao e nel 2021 con Sian Heder e Jane Campion. Quest'anno troviamo tre registe tra i nomi per l'Oscar al Miglior Film: Greta Gerwig con Barbie, Justine Triet con Anatomia di una caduta, già vincitrice della Palma d'Oro al Festival di Cannes, e Past Lives di Celine Song, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale in Italia il 14 febbraio. Il film con maggiori candidature totali tra questi è Barbie, con otto nomination in totale: il film più nominato in assoluto invece è Oppenheimer, seguito da Killers of the flower moon di Scorsese.

Past Lives ha ricevuto un'altra candidatura oltre a quella di Miglior Film nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale. Per quanto riguarda Gerwig, Barbie ha ricevuto altre nomination come Miglior attore non protagonista per Ryan Gosling, Miglior attrice non protagonista per America Ferrera, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior scenografia, Migliori costumi e altre due candidatura in Miglior canzone originale. Ha fatto molto discutere la scelta di lasciar fuori Margot Robbie e Greta Gerwig dalla categoria di Miglior attrice protagonista e Miglior regia: qui tutte le altre nomination mancate più clamorose. Anatomia di una caduta invece ha ricevuto un totale di cinque nomination: Miglior Film, Miglior regia per Triet, Miglior attrice protagonista per Sandra Huller, Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio.