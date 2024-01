Oscar 2024, la reazione di Christopher Nolan: 'Un sogno che si avvera'

Oppenheimer arriverà agli Oscar 2024 senza rivali, avendo ottenuto la bellezza di 13 nomination alla 96esima edizione degli Academy Awards, un record assoluto per la cerimonia di quest'anno, con Povere creature e Killers of the flower moon che possono solo inseguire a 11 e 10 nomination.

Nolan, che per la prima volta è stato candidato sia per la miglior regia che per la miglior sceneggiatura, ottenendo il maggior numero di nomination della sua carriera per un singolo film (The Dark Knight del 2008, Inception del 2010 e Dunkirk del 2017 si erano fermati tutti e tre a otto candidature), ha commentato questo grande risultato ai microfoni di The Hollywood Reporter:

“Abbiamo chiaramente cavalcato l’onda con il successo di questo film ed è qualcosa di cui siamo molto grati. Non avremmo mai immaginato questo livello di successo. Ma avevamo fiducia che quella di Oppenheimer fosse una grande storia. Inoltre, per un film uscito in estate essere riconosciuto dall'Academy alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo, è semplicemente una cosa molto gratificante con la quale svegliarsi la mattina. Francamente non è proprio quello che ci aspettavamo quando abbiamo iniziato questo progetto anni fa, ed è stata una bellissima sorpresa. Personalmente, essere riconosciuto per l'adattamento della sceneggiatura è un'emozione davvero unica: il libro American Prometheus di Kai Bird e Martin Sherwin era un tomo incredibilmente autorevole, sono 700 pagine di storia accademica su cui Martin Sherwin ha lavorato per 25 anni prima di morire, e purtroppo non ho fatto in tempo a fargli leggere la mia sceneggiatura. Una vittoria per me significherebbe tantissimo: sono cresciuto amando i film di Hollywood, sono cresciuto guardando gli Academy Awards da bambino, ho sempre pensato che rappresentassero la più alta forma di riconoscimento in un campo che amo, ed è il riconoscimento delle persone che lavorano nel settore al tuo fianco. Quindi, sì, significherebbe moltissimo per me, ma al momento sto solo pensando a quanto mi sento fortunato ad essere nominato, e vedere un film su cui ho lavorato ricevere così tante nomination è davvero sconcertante e davvero gratificante."

A proposito, sapete che Oppenheimer tornerà al cinema in Italia questa settimana?