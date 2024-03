Oscar 2024, Il ragazzo e L'airone batte Spider-Man: Hayao Miyazaki vince ancora

Vi avevamo avvisati di un possibile ribaltone nelle nostre previsioni agli Oscar 2024, e infatti è successo: Il ragazzo e L'airone ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, riportando Hayao Miyazaki sul tetto del mondo del cinema.

Per l'autore giapponese è il secondo Oscar competitivo, oltre a quello onorario ricevuto nel 2015, e arriva a vent'anni dalla vittoria della prima statuetta per il miglior film animato, ricevuta nel 2003 per La città incantata: una vittoria che cementa il nome di Hayao Miyazaki nella storia del cinema e degli Oscar, dato che con due statuetta in questa categoria l'autore raggiunge i colleghi americani Brad Bird, Byron Howard, Jonas Rivera, Clark Spencer, Andrew Stanton e Lee Unkrich. Resta staccato invece Pete Docter, a tre vittorie.

La sconfitta di Spider-Man: Across the Spider-Verse, acclamato nuovo film di Sony Pictures Animation, conferma la 'maledizione' dei sequel agli Oscar: in passato l'Academy ha spesso dimostrato di non amare molto i secondi capitoli, che raramente sono andati a premio, e nella storia dell'Oscar per il miglior film animato gli unici sequel ad aver vinto la statuetta sono stati Toy Story 3 e Toy Story 4. La saga di Spider-Man aveva vinto il suo Oscar nel 2019 con Spider-Man: Un nuovo universo, che guarda caso superò proprio un sequel, Gli incredibili 2.

Quella de Il ragazzo e L'airone è la prima statuetta del Giappone agli Oscar 2024, in attesa di scoprire i risultati di Perfect Days e Godzilla Minus One: a proposito, avete visto il Godzilla d'oro sul tappeto rosso?